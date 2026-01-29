Chivas sigue registrando problemas para la directiva debido a la incapacidad para encontrarle acomodo a varios futbolistas que no entran en planes para este Clausura 2026; sin embargo, habría otros elementos que podrían sumarse e incrementar las dificultades para el Rebaño de cara al próximo torneo.

Para este semestre, los altos mandos del Guadalajara han fracasado en sus deseos de encontrarle acomodo a Alan Pulido, Érick Gutiérrez, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García, por lo que deberían absorber su salario en caso de no poderlos transferir antes del 9 de febrero, fecha en la que cierran los registros.

Sin embargo, para el Apertura 2026 el chiverío podría tener una nueva incorporación y se trataría de un jugador que no ha encontrado cabida en el redil: Fidel Barajas.

El extremo se encuentra a préstamo en el Atlético de San Luis con opción a compra, en donde los potosinos deberán decidir antes del verano si se lo quedan o si lo regresan a la Perla de Occidente, en donde según lo reportado por Jesús Bernal, reportero de ESPN, el juvenil no tendría cabida con Gabriel Milito.

“Fidel Barajas, que está en el Atlético de San Luis y está prestado seis meses más, que está viendo sus posibilidades a futuro. En el caso de Fidel quizás es más difícil volver al estar Gabriel Milito, entendiendo que no juega con extremos y no está su posición en el plantel”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto pagó Chivas por la carta de Fidel Barajas?

El Guadalajara cometió muchas equivocaciones en el momento de elegir refuerzos durante las gestiones de los españoles, en donde uno de los peores errores fue con Fidel Barajas, por quien habrían desembolsado cerca de 4 millones de dólares para ficharlo de cara al Apertura 2024.