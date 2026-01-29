El futbol dejó de ser un deporte en el que los intereses sean el amor a la camiseta o el defender una ideología dentro de la cancha, sino que pasó a convertirse un negocio en el que unas cuantas personas obtienen grandes beneficios económicos, situación que tendría molesto al presidente de Chivas, Amaury Vergara.

Desde hace tiempo, los futbolistas encontraron en los representantes a unos socios que los ayudan a encontrar mejores condiciones laborales; sin embargo, en el Guadalajara en este Clausura 2026 tendrían sentimientos encontrados con Manfredi Caleca, representante de Ángel Sepúlveda.

Y es que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que la cúpula de la directiva del chiverío estaría inconforme y decepcionada con la actitud de Alan Pulido y de su representante, quien no ha hecho nada para solucionar el problema con Puligol, pero sí llevó al redil al Cuate en este mercado de fichajes.

“Amaury Vergara está decepcionado y no es para menos. El comportamiento de Alan Pulido lo tiene muy sacado de onda (…) Esperaban un poco de más voluntad del jugador para cambiar de aires y que no se ha dado.

“En la directiva de Chivas existe esta decepción hacia con el futbolista por la manera como ha actuado en estos momentos, incluso con el propio representante porque el representante es el que les trae a Ángel Sepúlveda, pero no ha podido sacar a Alan Pulido. Es el mismo representante de los dos“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué jugadores tiene Manfredi Caleca dentro de Chivas?

El representante italiano ha tenido mucha fuerza dentro del Guadalajara desde hace varios años, ya que es el representante de futbolistas como Ángel Sepúlveda, Alan Pulido, Diego Campillo, Ángel Chávez y Sebastián Liceaga; sin embargo, han salido otros elementos que le pertenecían como Cade Cowell, Fernando Beltrán, Alan Cervantes, Rodolfo Pizarro, entre otros.