La visita de figuras históricas del futbol mundial a Guadalajara dejó varias postales curiosas, pero una de las más llamativas fue la presencia de Azkaar, el perro de Amaury Vergara. El Border Collie del propietario de Club Deportivo Guadalajara apareció en una fotografía tomada en las instalaciones de Verde Valle, donde compartió escena con algunas leyendas del futbol europeo.

En la imagen se observa a Azkaar posando al frente del grupo, mientras detrás aparecen exjugadores que formaron parte de los equipos históricos de Barcelona y Real Madrid, quienes participaron en un partido de exhibición en el Estadio Akron El perro, que suele acompañar a Vergara en distintas actividades relacionadas con el club, incluso llevaba un arnés con la letra “A”, en referencia a su nombre.

No es la primera vez que Azkaar aparece en el entorno rojiblanco. En varias ocasiones se le ha visto en entrenamientos del primer equipo en Verde Valle, donde suele pasear por las canchas o interactuar con jugadores y miembros del staff. Con el paso del tiempo, el Border Collie se ha vuelto una figura conocida entre quienes siguen la actualidad del Guadalajara.

La fotografía rápidamente llamó la atención en redes sociales, tanto por la reunión de exfutbolistas internacionales como por la inesperada presencia del perro del dirigente. Entre camisetas, recuerdos y sonrisas de las leyendas del futbol europeo, Azkaar terminó robándose parte del protagonismo de una postal que mezcla al futbol mexicano con figuras históricas del juego.

Un rasgo que lo hace inconfundible

Azkaar, el perro de Amaury Vergara, también llama la atención por una característica muy particular: tiene ojos de distinto color, una condición conocida como heterocromía. El Border Collie posee un ojo azul claro y otro marrón oscuro, un rasgo relativamente común en la raza y que lo vuelve fácilmente reconocible cada vez que aparece en fotografías o videos dentro de las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara.