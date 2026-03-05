Independientemente de que el Clausura 2026 está justo a la mitad de su actividad, la realidad es que las directivas están trabajando en el armado de sus planteles con muchos meses de anticipación, en donde Chivas no sería la excepción.

Durante los meses que ha trabajado Gabriel Milito en el Guadalajara ha dejado en claro que hay elementos que no son de su agrado, brindándoles pocas oportunidades o dándoles minutos en situaciones de extrema urgencia, en donde uno de los cepillados sería Miguel Tapias.

El defensor no ha logrado ganarse un lugar en el once estelar del timonel sudamericano, por lo que se menciona que podría abandonar el redil en el próximo mercado de fichajes de verano, por lo que en el chiverío ya tendrían definido a su sustituto.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, explicó que todo apunta a que el defensor del Puebla, Luis Rey, regrese al redil en el verano, cuando concluya su préstamo con el conjunto de La Franja, recordando que dicha institución no suele hacer válida las opciones de compra.

“Ahí están los números y su tiempo de juego es mínimo. Un partido, 9 minutos, solo el 1.25 por ciento de los minutos jugados (…) Se perfila a ser una de las bajas por el hecho de que Luis Rey es muy probable que regrese al equipo. Casi lo firmaría, dudo que Puebla vaya a comprar los derechos de este jugador”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Luis Rey en Puebla en el Clausura 2026

¿Por qué se fue Luis Rey de Chivas?

Con la llegada de Javier Mier se realizó una reestructuración en el primer equipo, en donde la directiva decidió darle salida a Luis Rey para darle una oportunidad más a Raúl Martínez; sin embargo, el Rulo no pudo consolidarse e inclusive ya partió rumbo al Necaxa.