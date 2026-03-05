Chivas está a horas de disputar uno de los compromisos más importantes para la afición rojiblanca y es el Clásico Tapatío frente al Atlas, en donde comienza a incrementarse la presión debido a los dos descalabros que registraron frente al Toluca y Cruz Azul.

Sin embargo, en el Guadalajara hay optimismo de que regresarán a la senda del triunfo a costa de los Zorros, en donde los tres delanteros del chiverío que son Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín presumen importantes estadísticas frente a los rojinegros, convirtiéndolos en una de sus víctimas predilectas.

Armando González

La Hormiga registró la mejor noche de su aún joven carrera precisamente en un Clásico Tapatío frente al Atlas en el Apertura 2025, en donde Armando González se robó los reflectores al destaparse con un hat-trick que sirvió para humillar a los rojinegros.

Ricardo Marín

Para la edición del Clásico Tapatío del Apertura 2023, el Guadalajara recibió a los rojinegros en la cancha del Estado Akron, en donde los rojiblancos destruyeron a los Zorros en donde el ‘4K’ se lució con un doblete que conquistó los corazones de los seguidores del Rebaño.

Ángel Sepúlveda

El Cuate tiene una trayectoria destacadísima en el futbol mexicano, en donde ya convirtió al Atlas en uno de sus clientes favoritos y así se demostró cuando todavía estaba con Cruz Azul en el Apertura 2025 en donde les anotó tres dianas en la cancha del Estadio Jalisco.