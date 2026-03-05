El Guadalajara viene de caer ante Toluca y se prepara para enfrentar a Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026. En medio de este contexto, Luis Romo reapareció en redes sociales junto a su hijo luego de que se haya ventilado que será baja en el Clausura 2026 durante un mes y que es casi un hecho que se perderá los partidos ante Portugal y Bélgica con la Selección Mexicana.

El regreso del capitán y referente del Rebaño Sagrado ante el equipo de Antonio Mohamed debido a que todo indicaba que su regreso se iba a retrasar. Pasado los 30 minutos, el líbero rojiblanco fue suplantado por una lesión en el isquiotibial derecho, una lastimadura similar a la que tuvo ante Mazatlán.

Por otro lado, en las últimas horas Diego Yvey reveló en redes sociales que Luis Romo será baja durante un mes. “Luis Romo tendrá una recuperación de 3-4 semanas por lesión muscular en el muslo derecho. El deseo del zaguero es recuperarse y recibir la oportunidad de estar en la próxima convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre”, reportó el periodista de ESPN en X.

Luis Romo se lesionó ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, el capitán del Guadalajara reapareció en redes sociales luego de que se ventilaron los tiempos de recuperación con una fotografía con su hijo. “Mi hijo hermoso”, escribió en Instagram el futbolista de Chivas que pelea por tener un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas por el Clausura 2026?

Como decíamos el próximo sábado Chivas visitará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco desde las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 2, TUDN y VIX Premium.