Chivas se prepara para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco por la jornada 10 del Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer que Luis Romo no volverá a los campos de juego durante al menos un mes, por lo que es un hecho que se pierde los amistosos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica. ¿Adiós a la Copa del Mundo 2026?

Queda claro que la decisión de Gabriel Milito, consensuada con el departamento médico y el jugador, fue errónea. El capitán y máximo referente del Guadalajara poco pudo hacer marcar la diferencia ante Toluca y se retiró lesionado en el Nemesio Diez frente a Toluca.

Una de las grandes dudas que toda la afición del Guadalajara se hace es cuántos partidos se perderá Luis Romo luego de que quedara en evidencia que se resintió de su lesión. En medio de la preparación para el partido ante Atlas, Diego Yvey reveló en sus redes sociales que es casi un hecho que se perderá los partidos con la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica.

Luis Romo estará un mes fuera de competencia. (Foto: IMAGO7)

“Luis Romo tendrá una recuperación de 3-4 semanas por lesión muscular en el muslo derecho. El deseo del zaguero es recuperarse y recibir la oportunidad de estar en la próxima convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre”, reportó el periodista de ESPN en X.

¿Cuándo podría regresar Luis Romo a jugar con Chivas?

Teniendo en cuenta el último reporte sobre la recuperación de su lesión todo indica que podría ser tenido en cuenta para el encuentro ante Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026. De esta manera el Capitán del Guadalajara no solo jugaría ante Portugal y Bélgica, sino que tampoco lo haría ante Atlas, Santos Laguna, León y Rayados de Monterrey.