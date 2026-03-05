Este sábado Chivas se enfrenta al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los partidos más intensos y esperados del futbol mexicano. Para el Guadalajara, además, el encuentro representa una oportunidad perfecta para volver a la senda del triunfo tras los últimos resultados adversos, por lo que la afición rojiblanca espera un duelo competitivo en el que ambos equipos puedan demostrar su nivel en la cancha.

En ese sentido, lo único que normalmente se pide en este tipo de partidos es que el arbitraje permita que el juego se desarrolle con normalidad y garantice condiciones justas para ambos equipos, de manera que el resultado sea definido únicamente por lo que suceda dentro del terreno de juego.

Sin embargo, la polémica comenzó desde antes del silbatazo inicial, pues la Liga MX anunció que el árbitro encargado del Clásico Tapatío será Marco Antonio Ortiz. El nombramiento sorprendió a muchos debido a que el llamado “Gato” fue precisamente el silbante del último enfrentamiento entre Chivas y Atlas, duelo que terminó con una contundente victoria rojiblanca por marcador de 4-1 en el Estadio Akron.

Durante la actual temporada, Ortiz ha sido uno de los árbitros que más ha dirigido partidos del Guadalajara. En el torneo pasado estuvo presente en tres encuentros del Rebaño Sagrado: la derrota 1-2 ante Juárez, el tropiezo 3-0 frente a Toluca y la mencionada goleada 4-1 contra Atlas. Ya en el Clausura 2026 también fue el encargado de pitar el duelo de la Jornada 1 entre Chivas y Pachuca, que terminó con triunfo rojiblanco por 2-0.

A lo largo de los últimos años, Marco Antonio Ortiz se ha convertido en uno de los árbitros más polémicos del futbol mexicano, principalmente por decisiones que en distintos momentos fueron señaladas por supuestamente favorecer al América y perjudicar al Atlas. No obstante, en los partidos en los que ha dirigido a Chivas no se han registrado controversias relevantes ni a favor ni en contra del conjunto tapatío.

Diego Cocca ya se quejó por el arbitraje previo al Chivas vs Atlas de este sábado

Quien sí ha comenzado a generar ruido antes del partido es el entrenador rojinegro, Diego Cocca, quien recientemente asumió un discurso de desventaja frente a Chivas. El estratega argentino señaló que el calendario de la Liga MX favorece al Guadalajara debido a que el Atlas sí tuvo actividad a media semana, mientras que el Rebaño llegó con más descanso al Clásico.

Además, el técnico también expresó su inconformidad con el arbitraje tras la expulsión de Rodrigo Schlegel en el partido frente a Xolos de Tijuana. El defensor vio la segunda tarjeta amarilla luego de propinar un codazo en el rostro a un rival, acción que lo dejó automáticamente fuera del Clásico Tapatío, aunque desde el entorno rojinegro han insinuado que la decisión fue injusta pese a las imágenes que muestran claramente la agresión.