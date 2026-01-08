Chivas se encuentra a solo unos días de iniciar el Clausura 2026, debutando este sábado 10 de enero ante el Pachuca en el Estadio Akron, en un duelo que ha generado gran expectativa entre la afición rojiblanca. Sin embargo, la antesala del partido se vio envuelta en polémica luego de que se confirmara que Marco Antonio Ortiz será el árbitro central del encuentro, una designación que no cayó nada bien en el entorno del Guadalajara.

La preocupación de la afición no es gratuita, pues el Gato Ortiz es uno de los silbantes que más controversia ha generado en los últimos años por sus decisiones dentro del terreno de juego. Además, al ser uno de los árbitros que con mayor frecuencia dirige partidos de Chivas, su figura suele estar bajo constante escrutinio por parte del público rojiblanco, que no olvida varios episodios polémicos del pasado.

Precisamente durante el Apertura 2025, Chivas disputó tres partidos con Marco Antonio Ortiz como árbitro central, con un saldo poco favorable: dos derrotas y una sola victoria. El Rebaño cayó 1-2 ante Juárez, perdió 3-0 frente a Toluca y logró una goleada 4-1 contra el Atlas. Eso sí, en ninguno de estos encuentros el resultado estuvo marcado por decisiones arbitrales claramente cuestionables, lo que también es un dato a considerar.

Más allá del tema arbitral, en el Guadalajara la atención está puesta en el rival y en la posible alineación que presentará Gabriel Milito para el debut. Todo apunta a que los refuerzos estrella, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, podrían aparecer como titulares, por lo que el cuerpo técnico busca que el equipo se enfoque en lo futbolístico y deje cualquier factor externo en segundo plano.

Chivas tuvo una pretemporada positiva y buscarán llevar eso a los partidos oficiales

Cabe recordar que Chivas tuvo una pretemporada positiva, disputando tres partidos en los que consiguió dos victorias contundentes y un empate que posteriormente se definió en penales. La expectativa ahora es que esa confianza mostrada en los amistosos se traslade a los partidos oficiales y que el Rebaño Sagrado pueda iniciar el Clausura 2026 con el pie derecho, dejando que el balón sea el verdadero protagonista.