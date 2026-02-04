Chiva llevó adelante una brutal limpia de su vestidor para el Clausura 2026 y entre los jugadores que se acomodó fue Alan Mozo. Sin embargo, el defensor le hará perder un millonario negocio al Guadalajara debido a que se confirmó que se lesionó y se perdió lo que resta del torneo.

Uno de los jugadores que se había ganado la confianza de Gabriel Milito y que si fuera por él hubiera continuado era el futbolista formado en Pumas. Sin embargo, tuvo que dar el brazo a torcer cuando en esa posición tiene a Richard Ledezma y a Miguel Gómez en un mejor momento.

Tras varias idas y vueltas, Alan Mozo pasó de Chivas para convertirse en jugador de Pachuca por un año a préstamo con el objetivo de sumar minutos y ser comprado por los Tuzos. Sin embargo, ante Querétaro el Guadalajara podría haber perdido un negocio millonario porque el defensa terminó lesionado en el primer tiempo.

Alan Mozo se lesionó. (Foto: IMAGO7)

Ayer se confirmaron los peores temores para el Rebaño Sagrado porque se confirmó que terminó lesionado y se pierde lo que resta del Clausura 2026. ”Pachuca. Alan Mozo se pierde lo que resta del Clausura 2026. El lateral mexicano sufrió una fractura de tibia y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente”, reveló Adrián Maldonado, periodista de ESPN, en X.

¿Por qué es una mala noticia para Chivas la lesión de Alan Mozo?

La fractura de tibia tiene al menos una recuperación entre seis y doce meses, por lo que en el mejor de los casos podría volver a jugar para finales de octubre. De esta manera, salvo que brille en su vuelta, es un hecho que Alan Mozo volverá a ser jugador del Guadalajara en el 2027.