Víctor Guzmán es uno de los futbolistas más talentosos que tiene toda la Liga MX y así lo ha demostrado durante la mayoría de sus años como futbolista de Primera División; sin embargo, su reciente baja de juego le estaría dictando sentencia en Pachuca.

Tras registrar una serie de problemas personales que afectaron su rendimiento en la cancha, la directiva del Guadalajara decidió darle salida al Pocho para mandarlo a préstamo a los Tuzos, en donde apuntaba a recuperar su mejor versión futbolística, aunque no ha podido lograrlo en más de un semestre con los hidalguenses.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva del Pachuca no ha externado a la gente del chiverío el deseo de hacer válida la opción de compra, por lo que hasta el día de hoy, Víctor Guzmán apuntaría a volver al Rebaño en verano.

Sin embargo, su retorno no sería benéfico para la institución, ya que en caso de no ser tomado en cuenta por Gabriel Milito, la directiva tendría que buscarle acomodo al Pocho en algún club, en donde su salario exorbitante complicaría todo, convirtiéndose en un problema similar al que se está viviendo actualmente con Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

“Al día de hoy, nada. Si no lo compran, tiene que volver y una vez que vuelva, se convierte en un nuevo activo del Guadalajara o en otro problema para el Guadalajara como tenemos hoy los problemas de Érick Gutiérrez y Alan Pulido para deshacernos de ellos y de sus enormes sueldos.

“Pocho también tiene un grandísimo sueldo. No sé cómo acordaron con Pachuca, o si el propio Pocho aceptó bajarse algo, pero el Pocho estaba al vuelo de Alexis Vega. Tiene un sueldo altísimo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto ganaba Alexis Vega en Chivas?

Alexis Vega logró una importante renovación de contrato durante la gestión de Ricardo Peláez en mayo del 2022 hasta diciembre del 2024, lapso en el que se convirtió en el futbolista mejor pagado de la historia de la institución.

Según reportes extraoficiales, el Guadalajara habría desembolsado cerca de 2.5 millones de dólares anuales, cifra que era superada por los 3 millones que ganaba Chicharito; sin embargo, el sueldo de Javier Hernández era pagado entre Chivas y los patrocinadores MG y Puma.