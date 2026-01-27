Chivas es una de las empresas que más ganancias genera en México gracias a los acuerdos multimillonarios que ha logrado cerrar el club con diversos patrocinadores en años recientes, además del apoyo recibido por los aficionados pese a la irregularidad mostrada por el equipo en la Liga MX.

Sin embargo, independientemente de esos ingresos, la directiva del Guadalajara que la integra el Comité de la familia Vergara, aún tendría que estar pagando un préstamo millonario en el que el Estadio Akron estaría hipotecado, en el que el dinero habría sido para invertir en Onmilife.

El comunicador Raymundo González aseguró que el inmueble del Rebaño Sagrado sigue hipotecado y que la deuda aún es muy grande para poder ser liquidada todavía por la familia de Amaury Vergara.

“El Akron está hipotecado. Bueno fuera que la terminaran, están pagando y es un deudón. Es un hipotecadón. El Estadio Akron todavía está hipotecado, todavía no terminan porque es un dineral“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuánto dinero pidieron los Vergara?

Hay que recordar que en el 2018, la familia Vergara atravesó una severa crisis económica debido a los múltiples problemas legales que encaró Jorge Vergara por su divorcio con Angélica Fuentes, por lo que se realizó una reestructura financiera, en donde inclusive se redujo la nómina del primer equipo, dándole salida a jugadores como Orbelín Pineda o Rodolfo Pizarro.

Es por eso que en marzo de 2018 se filtró que Jorge Vergara solicitó un préstamo por 2 mil 850 millones de pesos, en donde se dejó en garantía a Chivas, el Estadio Akron y algunos terrenos aledaños al inmueble rojiblanco según destapó Alberto Aguilar en el Heraldo de México en su columna ‘Nombres, nombres y… Nombres’.

Aunque no entró en detalles, el propio Amaury Vergara confirmó que los altos mandos habrían solicitado un préstamo multimillonario, en donde confirmó que ese dinero se utilizaría para Omnilife.