Armando González es el mejor delantero mexicano que hay en la Liga MX y así lo sigue demostrando jornada a jornada con Chivas a lo largo de este Clausura 2026, por lo que las puertas del futbol de Europa se estarían abriendo poco a poco de cara a la próxima Copa del Mundo.

La Hormiga sigue destacando con el Guadalajara, además de que ya está siendo llamado recurrentemente a la Selección Mexicana, por lo que los rumores sobre su futuro se están incrementando, en donde se siguen sumando nombres de clubes a la lista de pretendientes del delantero rojiblanco.

Desde hace unos días se dio a conocer que el Borussia Dortmund y hasta el Barcelona estarían analizando si lanzan una oferta formal por el canterano del chiverío en verano, aunque en esta ocasión se revelaron otros tres nombres de clubes que lo buscarían para llevárselo al Viejo Continente.

El comunicador Alejandro Ramírez reveló que hay dos empresas que están monitoreando diariamente a la Hormiga, mandando sus reportes a varios países, en donde el Milan, el West Ham y el Feyenoord estarían tras los pasos del goleador rojiblanco.

“A Armando González lo siguen dos empresas, que a su vez estas trabajan para dos equipos cada una. Se especializan en dar toda información o seguimiento de jugadores (…) Francia, Inglaterra, España e Italia.

“No me hagan mucho caso, pero aseguran que en Milan es uno de los que lo tiene ya, de estas empresas, que ya lo tienen siguiendo bastante ratito siguiendo. Solamente es monitoreo, es ver su comportamiento, el perfil, que se adapte, los estudios que tiene.

“El West Ham es otro de los equipos que también está dentro de estas empresas que les mencioné, dándole seguimiento (…)

“Dicen que dentro de las propuestas y recomendaciones que hay de Armando González en Países Bajos, mucho tiene que ver Dennis te Kloese y el Feyenoord es otro de los que está con un seguimiento. No hay una propuesta como tal”, destapó el comunicador en su canal de YouTube.

Hormiga ya rechazó oferta millonaria

El delantero del Guadalajara ya está llamando la atención del otro lado del planeta, por lo que hace unas semanas llegó una oferta de 20 millones de dólares para convencerlo de jugar en el CSKA de Moscú, propuesta que fue rechazada.

Armando González podría salir de Chivas en verano

El entorno del delantero y la directiva del Guadalajara llegaron a un acuerdo en el que no se aceptarían propuestas en este Clausura 2026, por lo que confían en que tendrá una destacada actuación en el Mundial y posteriormente, el futbolista analizará su futuro.