Armando González es el futbolista sensación en toda la Liga MX debido a su gran nivel futbolístico que está presumiendo con Chivas desde hace casi un año, consagrándose como uno de los mejores delanteros de México tras ser llamado a la Selección Nacional.

Es por eso que la Hormiga está comenzando a llamar la atención de diversos clubes de Europa, en donde algunos ya estarían llevándole un seguimiento especial al atacante rojiblanco para analizar la probabilidad de lanzar una oferta formal en el verano.

Hace unos días se filtró que uno de los clubes interesados es el Borussia Dortmund de Alemania; sin embargo, se ha filtrado que habría clubes en otras cuatro ligas top del Viejo Continente que estarían siguiendo de cerca al delantero del Guadalajara, además de la Bundesliga.

“Hasta donde yo sé son cuatro. Hay dos empresas que siguen, porque les pagan equipos de diferentes partes de Europa. Les mandan a diario de lo que se habla de él extracancha, hacen una recopilación, un monitoreo para ver los medios que hablan de él, mandan la numeralía de los partidos que tiene.

“Son cuatro: Inglaterra, Francia, Italia y España, de esos cuatro países los están siguiendo. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de dar los nombres”, explicó el comunicador Alejandro Ramírez en el programa La de Ocho.

Hormiga ya rechazó oferta millonaria

El delantero del Guadalajara ya está llamando la atención del otro lado del planeta, por lo que hace unas semanas llegó una oferta de 20 millones de dólares para convencerlo de jugar en el CSKA de Moscú, propuesta que fue rechazada.

Armando González podría salir de Chivas en verano

El entorno del delantero y la directiva del Guadalajara llegaron a un acuerdo en el que no se aceptarían propuestas en este Clausura 2026, por lo que confían en que tendrá una destacada actuación en el Mundial y posteriormente, el futbolista analizará su futuro.