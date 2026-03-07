Chivas sigue cometiendo equivocaciones en ambos lados del balón y eso le impidió el ir ganando en el Clásico Tapatío frente al Atlas, ya que se equivocaron a la defensiva y al ataque, en donde el villano fue Armando González.

Es cierto que la Hormiga le devolvió la esperanza al Guadalajara con un disparo de media distancia que se incrustó en la portería rojinegra en el segundo tiempo del partido, pero minutos después pudo incrementar su legado frente a los Zorros, pero se equivocó.

Después de una polémica jugada en la que tuvo que intervenir el VAR por una falta sobre Daniel Aguirre dentro del área, el árbitro marcó el penalti que fue cobrado por Armando González; sin embargo, impactó mal la redonda, situación que fue aprovechada por Camilo Vargas que se tendió para evitar la caída de su marco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.