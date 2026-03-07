Ángel Sepúlveda continúa demostrando que es un delantero sumamente confiable para Chivas y lo presumió en el Clásico Tapatío contra Atlas, en donde se vistió de héroe anotando un importante gol y de paso, burlándose de los rojinegros.

El ambiente era adverso, principalmente porque minutos antes, la Hormiga González había perdonado y fallado un penalti ante la presencia de Camilo Vargas, por lo que Gabriel Milito dio la orden de que fuera el Cuate quien cobrara desde los 11 pasos.

Ángel Sepúlveda tomó el esférico y con total frialdad cobró al centro, engañando al portero rojinegro para sellar la voltereta, corriendo hacia la esquina, quitándose la camiseta del chiverío y presumiéndola ante la afición y las cámaras.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.