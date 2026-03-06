Las Chivas de Guadalajara necesitan levantar cabeza después de sus dos derrotas consecutivas en el Clausura 2026 de la Liga MX, frente a Cruz Azul y Toluca. Para esto, nada mejor que tener un Clásico Tapatío como oportunidad para volver a la victoria ante los grandes rivales. El choque de este sábado ante los Zorros, por la Jornada 10, ya comienza a vivirse fuera del campo de juego.

Confirmada la lesión de Luis Romo: ¿cuándo regresa?

Tras volver a resultar lesionado en su regreso contra Toluca, Luis Romo permanecerá algún tiempo más fuera de las canchas, ya que se confirmó que tendrá entre tres y cuatro semanas de recuperación, según informó el periodista Diego Yvey. De esta manera, el capitán rojiblanco podría regresar a partir de la Jornada 13 del Clausura 2026, frente a Pumas UNAM.

Luis Rey regresaría de su préstamo en Puebla

Como es costumbre en Guadalajara, más allá del torneo en curso la directiva también planifica futuros movimientos. Una posible baja es la de Miguel Tapias, zaguero zurdo que está relegado en la consideración de Gabriel Milito. Para suplirlo, Jesús Bernal contó que es casi un hecho el regreso de Luis Rey, defensor que está teniendo buena continuidad en su cesión con Puebla, pero que difícilmente continúe con la Franja, equipo que no suele hacer válidas las opciones de compra.

Luis Rey está teniendo mucha continuidad con Puebla (Imago7)

Diego Cocca se queja por el calendario: “Es ventaja deportiva”

Tras la victoria por 2-1 de Atlas sobre Tijuana, el entrenador rojinegro, Diego Cocca, lanzó un dardo al calendario de la Liga MX por el hecho de que el Guadalajara llegará más descansado al Clásico Tapatío. “Cuando los enfrentemos veremos para qué estamos. Nos condiciona la expulsión de Rodrigo (Schlegel), ojalá que se pueda revisar (…) Está claro que esto es ventaja deportiva. Hubiéramos esperado nosotros a Chivas que juegue cada tres días. No es lo mismo. Son las reglas del juego, nosotros estamos para tratar de hacer las cosas lo mejor posible”, manifestó el argentino con clara molestia. Cabe recordar que el Rebaño postergó su compromiso de la Jornada 9 ante León a raíz de la Copa Leyendas que tuvo lugar en el Estadio Akron, con figuras históricas del Barcelona y Real Madrid.

Rivales confirmados para Chivas en Leagues Cup

Mientras aguarda por el Clásico Tapatío, Chivas ya tiene confirmado su calendario para la Leagues Cup 2026. El Rebaño debutará el 5 de agosto frente a Los Ángeles FC; más tarde enfrentará a FC Dallas el 8 de agosto; y por último, cerrará su participación en la primera fase ante Seattle Sounders, el día 12 de agosto.