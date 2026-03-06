La confirmación de los rivales de Chivas en la Leagues Cup 2026 no solo dejó definido su calendario en el torneo binacional, sino también a algunas de las figuras internacionales que enfrentará el equipo rojiblanco. Entre los nombres más destacados aparecen el arquero campeón del mundo Hugo Lloris y el delantero surcoreano Heung-min Son, dos jugadores con amplia trayectoria en el fútbol europeo.

El primer rival de Chivas será Los Angeles FC, uno de los clubes más poderosos de la Major League Soccer. En su plantel destaca especialmente Lloris, histórico arquero de la selección de Francia y campeón del mundo en 2018. Junto a él también aparece su viejo compañero Heung-min Son, delantero surcoreano con el que compartió en Tottenham, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la Premier League.

Lloris y Son compartieron muchos años en Tottenham; ahora lo harán en Los Ángeles FC (Getty Images)

El segundo compromiso del Rebaño será ante FC Dallas, una plantilla con menor proyección internacional pero que cuenta con el delantero croata Petar Musa como su principal carta ofensiva. El atacante europeo llegó procedente desde el futbol portugués, más precisamente del Benfica, aunque también tuvo un paso por la Bundesliga con el Union Berlin.

El último rival de la fase inicial será Seattle Sounders FC, uno de los equipos más estables de la MLS en los últimos años. Dentro de su plantilla sobresale el atacante estadounidense Jesús Ferreira, habitual en convocatorias de la selección de Estados Unidos y uno de los nombres más reconocidos del plantel tras la reciente salida del joven mediocampista mexicano, Obed Vargas, rumbo al Atlético Madrid.

Calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026