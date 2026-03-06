El Clausura 2026 ya llegó prácticamente a la mitad de su fase regular, un punto del torneo en el que comienzan a definirse con claridad los roles dentro del plantel. En Chivas esto no es la excepción, pues poco a poco se ha vuelto evidente qué futbolistas son piezas importantes en el proyecto de Gabriel Milito, cuáles podrían tener mayor protagonismo en el futuro y quiénes, por el contrario, no han logrado ganarse un lugar dentro del equipo.

En ese contexto, aunque nombres como Alan Pulido y Erick Gutiérrez aparecen constantemente como candidatos a salir del Guadalajara, existe otro futbolista cuya situación parece incluso más complicada dentro del plantel. Se trata de Miguel Tapias, defensor que prácticamente no ha pisado el terreno de juego bajo el mando del estratega rojiblanco y que, al no tener el obstáculo de un salario elevado como otros elementos, podría encontrar salida más fácilmente en el próximo mercado de verano.

De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, Tapias sería el jugador con más posibilidades de abandonar Chivas cuando termine el Clausura 2026. Si bien la versión se maneja todavía como una especulación, la realidad deportiva del defensor respalda esa posibilidad: en el presente torneo apenas ha tenido actividad en un encuentro, cuando ingresó de cambio ante Mazatlán tras la lesión de José Castillo, participando únicamente nueve minutos.

Esta falta de oportunidades deja claro que Miguel Tapias no forma parte de las primeras opciones de Gabriel Milito en la defensa rojiblanca, especialmente cuando el técnico puede contar con José Castillo, quien se ha consolidado como titular indiscutible. Además, al no estar contemplado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, Castillo estará disponible para disputar la Liguilla, lo que reduce todavía más las probabilidades de que Tapias pueda sumar minutos en la parte más importante del torneo.

El regreso de Luis Gabriel Rey también complicaría a Miguel Tapias para sumar minutos

Otro elemento que juega en contra del defensor es el regreso de Luis Gabriel Rey al Guadalajara en el próximo mercado de verano. El zaguero actualmente se encuentra a préstamo con el Puebla, donde se ha consolidado como titular indiscutible y uno de los futbolistas más destacados del equipo.

Ante este panorama, Miguel Tapias tendría solamente unos meses para intentar ganarse un lugar dentro del plantel rojiblanco. De no lograrlo, la llegada de mayor competencia en la defensa central —sumada a la solidez que ya ha mostrado José Castillo en esa posición— podría terminar acelerando su salida de Chivas cuando concluya el Clausura 2026.