La derrota ante Toluca no fue lo más doloroso para Chivas, sino la recaída de Luis Romo en su lesión. El capitán había reaparecido justamente frente a los Diablos tras ausentarse desde la Jornada 5, cuando se lesionó ante Mazatlán, pero nuevamente tuvo que abandonar la cancha. La baja no solo impacta en lo futbolístico, también en el vestidor, y José Castillo habló con claridad sobre ello en conferencia de prensa.

Luis Romo podría perderse incluso el torneo completo por lesión.

Siendo compañero de Romo en la línea defensiva, Castillo reconoció lo que representa perder al líder del equipo. Más allá de su rendimiento, destacó su lectura de juego, su experiencia y el peso específico que tiene como capitán, cualidades que influyen tanto en la organización táctica como en el ánimo del grupo en momentos complejos.

Desde el plano humano, el defensor fue aún más empático. Señaló que, hablando como persona y no como futbolista, es muy duro perderse partidos por lesión, ya que implica alejarse de lo que más aman hacer: competir en la cancha. Castillo le deseó una pronta recuperación, especialmente considerando que el Mundial se aproxima y Romo es uno de los jugadores rojiblancos con mayores posibilidades de ser convocado a la Copa del Mundo.

“Definitivamente es considerable la ausencia, es nuestro capitán, es un jugador que entiende perfectamente el juego. Se pierde un tema vocal, es alguien que transmite mucho estando dentro de la cancha. Perderlo por una lesión duele, pero confiamos en la capacidad que tiene el plantel de suplir a cualquier jugador, es un plantel con mucho talento y cualquiera que entre tiene posibilidades de hacer bien las cosas“

Finalmente, el zaguero envió un mensaje de calma a la afición rojiblanca. Si bien subrayó la importancia del capitán, también explicó que el plantel cuenta con variantes suficientes para responder ante cualquier eventualidad. El ejemplo más reciente fue Diego Campillo, quien asumió el lugar de Romo con solvencia, demostrando que la competencia interna fortalece al equipo.

¿Hasta cuándo volverá Luis Romo a las canchas tras su nueva lesión?

La gran incógnita ahora es el tiempo de recuperación. Aunque el club ha manejado con hermetismo el parte médico, todo apunta a que Luis Romo estaría fuera, al menos, lo que resta del mes de marzo. El escenario más probable sería su regreso después de la Fecha FIFA, pensando en el duelo ante Pumas correspondiente a la Jornada 13, un compromiso clave ante uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla general.