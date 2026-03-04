Faltan menos de 100 días para el Mundial de 2026 y en México la expectativa crece conforme se acerca la inauguración. Al ser uno de los países anfitriones, la ilusión está puesta en que la Selección Mexicana tenga un papel protagónico. En ese contexto, Javier Aguirre solicitó a los clubes de la Liga MX liberar a sus futbolistas para una convocatoria extraordinaria previa al torneo, lo que implicaría que varios se pierdan la Liguilla, una decisión que ha generado amplio debate.

Efraín Álvarez volvió a ser convocado a Selección Mexicana.

Amaury Vergara ya manifestó su respaldo a la iniciativa, aun cuando Chivas sería uno de los equipos más afectados en caso de prestar a múltiples elementos. Sin embargo, desde el vestidor rojiblanco también existe comprensión hacia el proyecto nacional, pues para muchos jugadores la posibilidad de disputar un Mundial está por encima de cualquier otro objetivo individual, incluso si eso implica ausentarse en la fase decisiva del torneo local.

En conferencia de prensa este miércoles, Efraín Álvarez abordó el tema con franqueza. Consciente de que es uno de los futbolistas con mayores probabilidades de ser considerado por Javier Aguirre, el atacante reconoció que disputar una Copa del Mundo es un sueño personal. Dejó claro que no tendría inconveniente en atender el llamado, aun si eso significa perderse la Liguilla con Chivas, priorizando la oportunidad de representar al país en la máxima cita del futbol.

“Yo tengo muchas expectativas. Cada mexicano está soñando con ir al Mundial, especialmente por ser en casa. Es lo máximo, todos mis compañeros están soñando con el Mundial, pero al que le toque quedarse acá, tenemos un buen plantel para afrontar la Liguilla e ir por el campeonato”, declaró Álvarez.

No obstante, también dejó en claro su postura si se queda: si no entra en la lista definitiva, su enfoque estará completamente en el Guadalajara. En ese escenario, aseguró que el compromiso será total para buscar el título, entendiendo que la Liguilla exige el máximo nivel competitivo y concentración absoluta.

Efraín Álvarez volvió a la convocatoria de Javier Aguirre para el partido contra Islandia

Efraín Álvarez ha sido uno de los nombres recurrentes desde el regreso de Javier Aguirre al banquillo nacional. Aunque el año pasado su presencia en convocatorias no fue tan constante, recientemente volvió a ser considerado para el partido frente a Islandia, lo que confirma que se mantiene dentro del grupo de futbolistas con altas posibilidades de ganarse un lugar en la Copa del Mundo. Su rendimiento en el cierre del torneo podría ser determinante para asegurar ese objetivo.