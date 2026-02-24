A pesar de los lamentables hechos en Jalisco, pero sobre todo en Guadalajara el domingo pasado, el gobernador de dicho estado, Pablo Lemus, aseguró que el Estadio Akron, casa de nuestras Chivas, tiene su lugar seguro como una de las sedes del Mundial de 2026.

“Es completamente falso, la propia presidenta de la República lo acaba de anunciar, no hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026, ayer se tuvo una conferencia con el director de la FIFA para México, se le informó acerca de que todos los acontecimientos y cómo reaccionamos”, señaló.

Además, el goberndor explicó que no existe ninguna solicitud extraordinaria, ya que la FIFA está plenamente informada de los protocolos acordados entre los tres órdenes de gobierno.

Pablo Lemus destacó como muestra de ello es que el próximo sábado llega al Estadio Akron la Copa del Mundo con un evento organizado por la FIFA, donde estarán presentes autoridades de dicho organismo.

¿Qué partidos del Mundial de 2026 albergará el Estadio Akron?

Jueves 11 de junio

Corea del Sur vs. Ganador del Repechaje UEFA (Dinamarca / Macedonia del Norte / Chequia / Irlanda)

Jueves 18 de junio

México vs. Corea del Sur

Martes 23 de junio

Colombia vs. Ganador del Repechaje (República Democrática del Congo / Jamaica / Nueva Caledonia)

Viernes 26 de junio

Uruguay vs. España