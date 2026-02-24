Este domingo 22 de febrero se vivieron hechos de violencia muy fuertes en Jalisco y en otras partes de México que pusieron al país en alerta y obligaron a cancelar varios eventos masivos, entre ellos los partidos de Chivas Femenil y El Tapatío programados para ese día. Esto ha generado una gran preocupación sobre lo que podría pasar con el Mundial 2026, para el cual faltan menos de cuatro meses.

De momento, todo apunta a que el Mundial se jugará tal y como está planeado, aunque probablemente con un operativo de seguridad mucho mayor al originalmente previsto. Sin embargo, el prestigioso medio deportivo The Athletic reportó que la FIFA sí está considerando mover algunos partidos programados en el Estadio Akron a otra sede, como medida preventiva ante el contexto reciente.

En específico, se trataría de los partidos del repechaje que se jugarán en unas cuantas semanas durante la Fecha FIFA de marzo. Estos encuentros son clave para definir a los últimos invitados al Mundial, por lo que no se cancelarían, pero sí podrían cambiar de sede si los comités de seguridad consideran que no es seguro disputarlos en Guadalajara.

Esto sería un golpe muy duro para la percepción de Guadalajara como una de las grandes sedes del Mundial 2026, pues el Estadio Akron estaba proyectado como uno de los grandes anfitriones del torneo. La cancelación o reubicación de un solo partido, incluso de repechaje, sería una pésima noticia para la ciudad y para la imagen de México en la justa mundialista.

La Jornada 8 de la Liga MX se jugará de forma normal

A pesar de las preocupaciones generadas por lo ocurrido el fin de semana, todo parece indicar que la Jornada 8 de la Liga MX se jugará de forma normal. Eso sí, se espera un despliegue de seguridad mayor al habitual, pero tanto el Guadalajara como el resto de los equipos continuarán su actividad conforme a lo programado.