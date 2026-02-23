La Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX tuvo al choque entre Cruz Azul y Chivas como el gran atractivo del fin de semana. El Rebaño Sagrado cayó derrotado por 2-1 en un partido de alta intensidad, fricción y emociones, en el que compitió de buena manera, principalmente en la segunda mitad, aunque una desconcentración defensiva sobre el final lo llevó a irse con las manos vacías.

Apenas comenzó el encuentro se advirtió que la Máquina y el Guadalajara se sacarían chispas, producto de la rivalidad que quedó entre ambos equipos después del cruce en la última Liguilla, como así también por el buen momento que traían ambos conjuntos. Sin embargo, lo que no se esperaba es que Cruz Azul utilizara una táctica al borde del reglamento para poder imponerse.

Cruz Azul recurrió al juego brusco para frenar a las Chivas de Gabriel Milito (Imago7)

Y es que si revisamos las estadísticas del enfrentamiento, encontramos que la Máquina recibió un total de siete amonestaciones, una cifra altísima que denota el juego brusco utilizado en determinados momentos del encuentro para hacer frente al juego asociado del Rebaño, que impuso condiciones en la segunda mitad.

Ya sea por infracciones, riñas o pérdidas de tiempo, Cruz Azul vio cómo el silbante Maximiliano Quintero Hernández sacaba tarjeta amarilla a Agustín Palavecino, Erik Lira, Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, José Paradela, Carlos Rodríguez y Luka Romero. Prácticamente la mitad de los jugadores cementeros (7 de 15 que vieron acción) terminaron apercibidos.

Cruz Azul, el equipo que más faltas hizo ante Chivas

Si bien el Rebaño Sagrado cometió más infracciones (17) que Cruz Azul, las 15 faltas de la Máquina Cementera marcaron el número más alto de un rival enfrentando al Guadalajara: sólo Pachuca en la Jornada 1 alcanzó esa cifra, pero todos los demás rivales rojiblancos fueron algo más permisivos, una señal que Gabriel Milito y compañía deberán tener en cuenta viendo lo exitoso del plan empleado por Nicolás Larcamón.