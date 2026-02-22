Chivas viene de tener una dura derrota ante Cruz Azul por 2-1 en un partido en el que el Guadalajara podría haberse llevado al menos un empate. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el tenso cruce que tuvieron Daniel Aguirre y Carlos Rotondi luego del partido.

El informe indica que el Rebaño Sagrado en el primer tiempo tuvo tres amonestados, mientras que en otros encuentros tuvo como máximo dos jugadores con cartulina amarilla, frente a Mazatlán. Sin dudas una clara señal de que el partido fue intenso y que tuvo acalorados cruces.

En la previa, Adrián Esparza Oteo informó en TUDN que hubo un cruce entre ambos cuerpos técnicos por lo que había sucedido en los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. A su vez, en el primer tiempo el partido fue muy hablado, protestado y caliente entre ambos equipos que reclamaban cada decisión arbitral, mientras que en el segundo tiempo se jugó con la misma intensidad.

Daniel Aguirre tuvo un cruce con Rotondi. (Foto: IMAGO7)

Tras el silbatazo final el ambiente siguió muy caldeado debido a que Daniel Aguirre y Carlos Rotondi tuvieron un ida y vuelta en el centro del campo. Finalmente el cruce no pasó a mayores ya que se retiraron hablando del partido, pero abrazados.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El próximo partido de Chivas en el Clausura 2026 será el siguiente sábado cuando enfrente a Toluca por la jornada 8 en el Estadio Nemesio Diez. El partido se jugará a las 17:00 del Centro de México y será transmitido por TUDN, Canal 2 y VIX+.