Luego de perder el invicto en el Torneo Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, el técnico del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito, explotó en rueda de prensa luego de responder una pregunta que caificó “sin sentido”.

Y es que tras perde 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, el estratega argentino fue cuestionado por un reportero si este descalabro iba a terminar con la temporada de nuestras Chivas.

“¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota? A qué jugador se le puede pasar en la cabeza que se acabó la temporada que está iniciando con siete partidos”, mencionó.

“Nosotros somos los primeros que sabemos lo difícil que es el recorrido de la Liga y de los rivales que nos toca enfrentar. Así ha sido la tónica del año pasado, de este, pero ¿cómo vamos a abandonar si el equipo está muy bien? No abandonaríamos nunca porque no hay que rendirse y mucho menos en la dinámica en la que estamos. La pregunta no tiene ningún sentido“, agregó.

Posteriornmente, Gabriel Milito lamentó la derrota ante Cruz Azul, pero dejó en claro que en la actualidad es imposible ganar todos los partidos; sin embargo, destacó el buen funcionamiento de sus pupilos.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?