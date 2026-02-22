Tras su actuación en el partido frente a Cruz Azul, la figura del Club Deportivo Guadalajara, Armando “Hormiga” González fue objeto de críticas por un sector de la afición mexicana, pero también por el polémico periodista de ESPN, Alvaro Morales.

El comunicador señaló en Futbol Picante que este tipo de partidos son el escenario ideal para que aparezca la “Hormiga”; sin embargo, la falta de experiencia terminó pesándole y fue Ángel Sepúlveda quien aprovechó la situación para lastimar al conjunto de La Máquina.

“Cruz Azul los puso en su realidad en un partido muy emocionante, por supuesto, de ida y vuelta, en donde capitalizaron las oportunidades, pero en estos partidos importantes, donde se supone que un muchacho como la “Hormiga” tiene que aparecer, tiene que recoger su pañal Sepúlveda y hacer las cosas que tenía que hacer este chamaco y no pudo absolutamente”.

Cabe mencionar que esta discreta actuación del atacante de Chivas se debe al gran trabajo defensivo de Willer Ditta, quien en todo el encuentro estuvo pegado a él para evitar que sacudiera las redes, lo que llevó al colombiano a ser considerado uno de los mejores futbolistas del cotejo.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Torneo Clausura 2026?

Si bien Armando González no pudo marcarle a Cruz Azul, sigue en la pelea por el título de goleo del Torneo Clausura 2026 con cinco goles en siete fechas disputadas, dos tantos menos que Joao Pedro, futbolista del Atlético de San Luis.