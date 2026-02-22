Los jugadores de Chivas que fueron convocados a la Selección Mexicana ya se encuentran concentrados en Querétaro, luego de reportar este domingo sin inconvenientes, cumpliendo en tiempo y forma con el llamado del combinado nacional.

Según información confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol a Claro Sports, los futbolistas partieron desde la ciudad de Puebla y arribaron a la sede de concentración sin contratiempos ni problemas en el traslado tras los lamentables hechos registrados este domingo en varios estados del país.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara viene de enfrentarse al conjunto de La Máquina en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde los pupilos de Gabriel Milito perdieron el invicto por marcador de 2-1.

En una jornada condicionada por bloqueos carreteros en diversos puntos de México, especialmente en el estado de Jalisco, el traslado de los futbolistas se realizó sin contratiempos, ya que su desplazamiento no tuvo como punto de partida Guadalajara, situación que habría podido generar mayores complicaciones logísticas.

¿Cuándo es el partido entre México e Islandia?

El compromiso de preparación entre México e Islandia está programado para disputarse el miércoles 25 de febrero de 2026, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, y dicho encuentro tendrá como escenario el Estadio Corregidora.