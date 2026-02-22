Al igual que el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América, la Liga de Expansión MX decidió suspender el encuentro entre Tapatío vs. Tlaxcala por la Jornada 7 del Clausura 2026. A diferencia con las Chingonas, el encuentro de los Cabritos se llevará adelante mañana lunes con horario a confirmar.

El equipo de Pepe Meléndez llegaba a este encuentro como uno de los grandes protagonistas en este torneo. Esta tarde se daba la posibilidad para que los rojiblancos estiren la ventaja y acercarse a los primeros puestos de la tabla.

Sin embargo, hechos de violencia se registraron en Jalisco debido a que hay narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara y diferentes municipios del estado. Por esta razón la Liga MX Femenil decidió posponer el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América.

En la misma sintonía se manejó la Liga de Expansión MX ya que decidió suspender el encuentro entre Tapatío y Tlaxcala. “La Liga BBVA Expansión MX informa que el partido de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, entre clubes y Tapatío y Tlaxcala, será reprogramado”, comunicaron.

¿Cuándo se jugaría Tapatío vs. Tlaxcala?

A diferencia con el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América, la Liga de Expansión MX informó que el partido entre Tapatío y Tlaxcala se llevará adelante mañana lunes con horario a confirmar.