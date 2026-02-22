Chivas sufrió su primera derrota del Clausura 2026 al caer 2-1 ante Cruz Azulen la Jornada 7, cortando así una racha perfecta de seis triunfos consecutivos. Tras comenzar en desventaja, el Guadalajara había hecho méritos suficientes para empatar el encuentro y lo consiguió al minuto 80 gracias al cabezazo de Ángel Sepúlveda, desatando la euforia rojiblanca en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, en medio de los abrazos y el desahogo por el 1-1 parcial, hubo un gesto que no todos notaron. Mientras la mayoría celebraba el tanto, Richard Ledezma salió corriendo directamente hacia la portería para tomar el balón y llevarlo a la mitad de la cancha. No hubo festejo prolongado: el lateral derecho arengaba a sus compañeros para reanudar de inmediato y buscar la remontada.

La escena reflejó una mentalidad competitiva clara. Para Richy Ledezma, el empate no era suficiente. Después de haber insistido durante buena parte del segundo tiempo -con ocasiones claras y un remate de Hugo Camberos al travesaño- el mensaje era claro: todavía había tiempo para ganarlo.

El resultado final terminó siendo adverso, pero el gesto del futbolista dejó una señal poderosa sobre el carácter del plantel. En una noche en la que se rompió el invicto, también quedó expuesta la ambición de un equipo que no se conforma y que, incluso en la adversidad, quiere ir siempre por más.

Richard Ledezma se juega el boleto al Mundial

Las buenas actuaciones de Richard Ledezma lo tienen como una opción más que interesante para meterse en la lista final de convocados al Mundial 2026. El futbolista rojiblanco será uno de los que intentará aprovechar el amistoso de este miércoles, cuando México reciba a Islandia en uno de los últimos juegos de preparación antes de que Javier Aguirre defina la nómina final que representará al Tri.