La Selección Mexicana se prepara para ser anfitrión por tercera vez en su historia cuando reciba a la Copa del Mundo 2026 y debute ante Sudáfrica en el Estadio Azteca por el Grupo A. Por esta razón, el Tri se enfrentará a Islandia y repasamos cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

Al igual que en las últimas convocatorias, el Rebaño Sagrado está siendo la base del Tri dirigido por Javier Aguirre, inclusive con algunas bajas como la de Luis Romo por lesión o de Bryan González, quien esta vez no fue incluido en la nómina. Este encuentro no está bajo Fecha FIFA, por lo que el Vasco no pudo llamar a jugadores que se encuentran en Europa.

Los 21 convocados de México para enfrentar a Islandia (@miseleccionmx)

La convocatoria de México para enfrentar a Islandia incluye a 21 futbolistas, de los cuales siete militan en el Rebaño Sagrado. De ellos, Raúl Rangel y Roberto Alvarado parecen tener un lugar prácticamente asegurado en el Mundial, mientras que otros como Armando González o Richard Ledezma apuntan a ganarse un lugar en la nómina para la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Islandia por el amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026?

El juego entre México e Islandia se llevará adelante el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora. El mismo comenzará a disputarse a las 20:00 horas del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Islandia por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en otras oportunidades, el encuentro entre México e Islandia se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Azteca 7 y Canal 5. Asimismo, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en este amistoso de preparación para el Mundial 2026.