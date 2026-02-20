Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años y en Verde Valle tienen claro que la prioridad es llegar a la Liguilla con la mejor plantilla posible y en plenitud física. Sin embargo, la preocupación gira en torno a los planes de la Selección Mexicana, que buscaría trabajar lo antes posible con jugadores del medio local de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según reportó TUDN, en el club rojiblanco se habría activado el famoso “teléfono rojo”, una forma simbólica de describir que la directiva ya mantiene gestiones para anticiparse a cualquier escenario que pueda afectar el rendimiento deportivo en plena etapa decisiva del Clausura 2026.

El contexto no es menor. El proceso que encabeza Javier Aguirre apunta a fortalecer la base de futbolistas que podrían integrar la lista final rumbo al Mundial 2026, y Chivas cuenta con varios nombres que están en el radar del Tri, a tal punto de que siete de ellos fueron incluidos en la última convocatoria. Algunos de ellos son considerados piezas fundamentales en los planes rojiblancos.

En Verde Valle entienden que representar a la Selección es un orgullo, pero también saben que cualquier convocatoria puede implicar desgaste adicional, riesgo de lesiones o alteraciones en la planificación del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito. El entrenador argentino viene consolidando una estructura competitiva y no quiere perder piezas clave justo cuando el equipo busca dar el golpe en la fase final.

Chivas pedirá administrar cargas y minutos

El equilibrio es delicado: por un lado, la proyección mundialista y el peso de la Selección Mexicana; por el otro, la ambición inmediata de Chivas en la Liga MX. La dirigencia rojiblanca no pretende confrontar con el Tri ni con Javier Aguirre, pero sí establecer condiciones claras que permitan cuidar cargas de minutos y calendarios.