La Liga MX Femenil tiene menos de una década de existencia; sin embargo, se han generado grandes rivalidades entre varios equipos, en donde evidentemente Chivas y América son los grandes rivales del Circuito Rosa, por lo que ya comenzaron a calentar el duelo del próximo fin de semana.

Los enfrentamientos entre rojiblancas y azulcremas suelen estar cargados de mucha emotividad y pasión entre las futbolistas, sobre todo por sus constantes encuentros en Liguilla, por lo que la jugadora de las Águilas, Jana Gutiérrez, calentó el choque con el Guadalajara al explotar contra el Estadio Akron.

“Me encanta jugar en el Estadio Akron, me encanta que me abucheen. Me prende más y me motivo más, entonces la verdad me encanta. El césped está horrible, pero todo lo demás, la cancha, los vestidores, el ambiente, todo lo demás es increíble”, declaró la mediocampista.

Estadio Akron tiene una de las mejores canchas de México

Hay que recordar que en el verano del 2025, la directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara hizo una inversión multimillonaria para hacer el cambio de pasto a uno de última generación híbrido, para cumplir con los protocolos de la FIFA por ser sede mundialista.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas Femenil vs. América?

El duelo en el que se enfrentarán los dos clubes más importantes del Circuito Rosa se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.