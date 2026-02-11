La gestión de Antonio Contreras al frente de Chivas Femenil ha sido sumamente extraña, ya que el timonel español posee una gran efectividad con las rojiblancas; sin embargo, las críticas en su contra son cada vez más recurrentes y ahora es por el haber dejado escapar a una joya de la cantera que ya está brillando en otro club.

Dana Sandoval es una delantera de 18 años de edad y que desde sus comienzos en el Circuito Rosa sorprendió a todos por su habilidad para dejar rivales y su capacidad para anotar; sin embargo, nunca logró ganarse la confianza del entrenador europeo que la dejó en el olvido.

Es por eso que para este Clausura 2026, la directiva rojiblanca le buscó acomodo a la canterana en otra institución, encontrando cabida en Tijuana, en donde está recuperando su mejor versión futbolística, ya que tiene minutos recurrentemente y está haciendo goles importantes para la escuadra fronteriza.

Lo increíble es que es una futbolista determinante a la ofensiva y por su edad, suma muchos minutos a la regla de menores; sin embargo, Contreras prefiere usar a futbolistas con mayor experiencia, pese a que eso le ha complicado en demasía el cumplir con dicha norma de utilizar a juveniles.

Karla Martínez, otra joya que fue desperdiciada por Antonio Contreras

Para el Apertura 2025, Karla Martínez pidió su salida de la institución, en donde Toluca de inmediato levantó la mano para llevársela, en donde recuperó de inmediato su mejor nivel futbolístico, convirtiéndose en una de las mejores defensas de aquel torneo.