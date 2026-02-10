Chivas Femenil recientemente acaba de perder el invicto en el Clausura 2026 tras caer frente a las Pumas de la UNAM, por lo que las críticas están volcadas en contra del entrenador Antonio Contreras, recriminándole el gris estilo de juego del Rebaño.

Sin embargo, pese a las dudas en cuanto al funcionamiento, es innegable que el entrenador español tiene un alto índice de efectividad y prueba de ello es que el Guadalajara marcha en cuarto lugar con 19 puntos, a tres unidades de Rayadas que marchan en el primer puesto.

Esos buenos resultados obtenidos prácticamente desde que llegó le han permitido el mantenerse por varios torneos al frente del chiverío femenil, por lo que tras el duelo contra las universitarias alcanzó la cifra de 50 partidos al frente de las rojiblancas.

El portal oficial del Guadalajara fue el encargado de destacar dicha marca para el entrenador español, en donde el europeo registra una efectividad del 62 por ciento, producto de 27 triunfos, 12 empates y 11 derrotas al frente de la escuadra rojiblanca.

Afición exige la destitución de Antonio Contreras de Chivas Femenil