Cuando el árbitro de la Liga MX marcaba que quedaban horas para el cierre del mercado de pases, Chivas confirmó la llegada de Jonathan Pérez para el Clausura 2026. Tras firmar por cuatro años con el Rebaño Sagrado, el nuevo futbolista rompió el alma debido a que confesó que le va al Guadalajara desde morro y que va a dejar todo para el conjunto rojiblanco.

Si una característica que ya dejó marcado el equipo de Gabriel Milito no es su estilo de juego, sino que llegaron a la Perla Tapatía jugadores que no solo tienen calidad, sino que además aman al Rebaño Sagrado. Los siete jugadores que llegaron para reforzar la plantilla del entrenador argentino son seguidores desde niño y muestran su frustración cuando no se dan los resultados. Son un chivahermano más.

La llegada de Jonathan Pérez no la excepción a la regla debido a que Chivas volvió a fichar a un fanático del Guadalajara. Esta mañana Chivas hizo oficial la llegada de un mexicoamericano que confesó en los micrófonos de Chivas TV que desde que es niño es un fiel seguidor del Rebaño Sagrado.

Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas. (Foto: @Chivas / X)

“Cuando me avisaron que Chivas estaba interesado, no tuve palabras que decir. Le llamé a mis papás y les dije que Chivas estaba interesado y que vamos a hacer lo posible para estar aquí”, expresó. Y agregó: “Es una herencia de mis papás Toda mi familia le han ido a las Chivas. Desde morro he apoyado al Rebaño”.

En la misma entrevista, Jonny dejó claro que va a dejar todo para aprovechar al máximo la oportunidad que le dio el equipo de la Perla Tapatía. “Es un orgullo y yo sé cuando me ponga esta playera le voy a echar con todo y sé que es una oportunidad que también me van a dar aquí”, cerró.

¿Jonathan Pérez debuta en Chivas vs. América?

Una de las grandes dudas es si Jonathan Pérez va a debutar en Chivas cuando enfrente a América por la jornada seis del Clausura 2026. Lamentablemente el futbolista proveniente de Nashville tendrá que esperar porque llega con una pequeña pretemporada y debe adaptarse al estilo de juego de Gabriel Milito.