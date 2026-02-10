Chivas se prepara para tener acción en el Clausura 2025 de la Liga MX cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional. El conjunto rojiblanco llega con un invicto de cinco partidos y es líder en la tabla general de posiciones con 15 puntos.

En medio de este contexto revelan cuánto pagó el Guadalajara por Jonathan Pérez, mientras que José Castillo no apareció en los entrenamientos del Rebaño Sagrado. A su vez, Miguel Herrera se rinde ante el Guadalajara de Gabriel Milito, mientras que el equipo de Antonio Contreras perdió ante Pumas.

Revelan cuánto pagó Chivas por Jonathan Pérez

En las últimas horas se dio a conocer que el Guadalajara cerró la llegada de Jonathan Pérez para el Clausura 2026. En medio de este contexto, dieron a conocer que el Rebaño Sagrado pagó más de tres millones de dólares. Según lo informado por Tom Bogerti, insider de la MLS, Nashville realizó una venta récord.

¿José Castillo es baja en Chivas?

Además de Luis Romo, uno de los jugadores que terminó lastimado y fue sustituido en el segundo tiempo fue José Castillo. Ayer el Guadalajara regresó a los trabajos de cara al Clásico Nacional ante América, pero en un video que publicó el conjunto rojiblanco no se lo vio entrenando a la par de sus compañeros.

Miguel Herrera se rindió ante Chivas

En medio de la preparación para enfrentar a América por el Clausura 2026, Miguel Herrera reveló que el equipo de Gabriel Milito es candidato al título. “Creo que sí (es candidato al título). Creo que Milito desde el campeonato pasado ha hecho bien las cosas con Chivas. Él queda eliminado por un tema de un penal fallado y no porque el rival lo haya superado. Hubo una situación de un jugador tuvo la mala suerte de fallar un penal”, comentó.

Chivas Femenil perdió ante Pumas

Tras siete partidos como invictas, Chivas Femenil conoció la derrota luego de haber perdido por 1-0 ante Pumas en el Estadio Universitario. Las chingonas se ubican en la tercera posición con 19 puntos en la tabla general de posiciones.