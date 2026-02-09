Finalmente Chivas vuelve a dar de qué hablar en el mercado de pases debido a que logró cerrar la llegada de Jonathan Pérez. Mientras se espera que el Guadalajara haga oficial el nuevo fichaje desde Estados Unidos Tom Bogert, periodista de la MLS, confirmó que Nashville ganó más tres millones de dólares, cifra récord para la franquicia estadounidense, con la venta del atacante.

Queda claro que el Rebaño Sagrado llevó adelante un mercado de pases muy similar al que hizo en el Apertura 2025 debido a que fue más austero y para reforzar puestos en los que había cierta debilidad. No es casualidad que se hayan pagado cuatro millones por Brian Gutiérrez, poco más de dos por Ángel Sepúlveda y que Gabriel Milito haya decidido retener a Ricardo Marín.

De última hora se confirmó que Chivas cerró el fichaje de Jonathan Pérez, quien llegaría para suplir la baja que habrá por la convocatoria de Roberto Alvarado a la Selección Mexicana. El mexicanoamericano llegó a Guadalajara esta madrugada y se mostró feliz tras haber presionado por su salida.

Jonathan Pérez será anunciado como nuevo jugador de Chivas. (Foto: IG / Jonny Pérez)

“Gracias por recibirme muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Ilusionado para lo que viene y arriba las Chivas”, expresó el nuevo jugador del Rebaño Sagrado. Resta que el futbolista pase los exámenes médicos para luego estampar su firma por cuatro años.

¿Cuánto pagó Chivas a Nashville por Jonathan Pérez?

En las últimas horas, Tom Borgert dio a conocer la suma que el Guadalajara pagó a Jonathan Pérez a Nashville, la cual sería una cifra récord para la franquicia de la Major Leagues Soccer. “Fuentes: Nashville recibirá una tarifa récord para el club de más de $3 millones por la transferencia de Jonny Pérez a Chivas”, expresó el insider de la MLS.