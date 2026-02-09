El apellido de Matías Almeyda tiene un peso enorme en la historia reciente de Chivas. El argentino es considerado uno de los grandes arquitectos del resurgir moderno del Guadalajara, tras haber cortado una larga sequía de títulos y haberlo conducido a una etapa dorada, con conquistas como el Clausura 2017, dos Copas MX y la Liga de Campeones de Concacaf. Por eso, cada paso que da en su carrera como entrenador despierta atención especial entre la afición rojiblanca.

Tras sus exitosos procesos en México y Grecia, Almeyda asumió en 2025 uno de los retos más complejos de su trayectoria: dirigir al Sevilla en LaLiga. El club andaluz atraviesa una etapa de reconstrucción luego de varias temporadas irregulares, y la llegada del “Pelado” fue entendida como una apuesta por un proyecto de mediano plazo, enfocado en recuperar identidad, competitividad y estabilidad deportiva.

Sevilla atraviesa una mala racha de resultados (Getty Images)

Sin embargo, el presente del Sevilla dista de ser ideal. El equipo atraviesa un momento delicado en el campeonato español, con apenas una victoria en sus últimos siete partidos, una racha que lo ha ido empujando peligrosamente hacia la parte baja de la tabla. La falta de continuidad en los resultados ha generado preocupación en el entorno, más allá de algunos pasajes de buen funcionamiento.

Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Girona, en un partido que dejó sensaciones encontradas: alivio por haber sumado, pero también frustración por no poder sostener ventajas ni transformar el rendimiento en triunfos. Ese punto permitió al Sevilla mantenerse fuera de la zona roja, aunque sin despejar las dudas.

¿Cómo va el Sevilla de Matías Almeyda en la tabla de posiciones?

Actualmente, el conjunto dirigido por Almeyda se encuentra en el 13º lugar de la tabal, pero a solo tres puntos de los puestos de descenso, una posición que refleja con claridad la urgencia del momento. Mientras en Guadalajara muchos recuerdan con orgullo su legado, en España el “Pelado” vive una etapa de máxima exigencia, intentando enderezar el rumbo de un equipo que necesita resultados inmediatos para evitar complicaciones mayores.