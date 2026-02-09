Chivas atraviesa un sólido inicio en el Clausura 2026 y, en medio de ese buen momento colectivo, la cuenta oficial del club puso el foco en una de las piezas clave del funcionamiento: Roberto Alvarado. A través de un análisis compartido en redes, el Guadalajara resaltó el impacto del extremo rojiblanco, quien bajo la dirección de Gabriel Milito ha asumido un rol distinto al de torneos anteriores.

“Hay un tipo que hace que todo funcione: Roberto ‘Piojo’ Alvarado”, señala la publicación, al destacar que lo que el atacante está haciendo en este proceso “es simplemente diferente”. Ya no se trata únicamente de un extremo pegado a la banda, sino de un futbolista con mayor libertad para influir en la generación de juego.

“Ya no es solo un extremo; es básicamente el creador de juego de este equipo”, enfatiza el análisis, subrayando que el nuevo papel de Alvarado lo coloca como un eje ofensivo. Su capacidad para moverse por todo el frente de ataque y participar en distintas fases del juego ha sido una de las principales virtudes del equipo rojiblanco en las últimas jornadas.

Como ejemplo, Chivas menciona su actuación ante Atlético San Luis, donde “estuvo en todas partes, bajando a recibir, recuperando balones y creando espacios que solo él puede ver”. A ello se suma su impacto directo en los números, con “seis participaciones en goles en sus últimos nueve partidos”.

La gran virtud del Piojo Alvarado

Finalmente, el Guadalajara resaltó que más allá de las estadísticas, lo que distingue al Piojo es su lectura del juego. “Tiene esta visión ahora mismo en la que está dos pasos por delante de todos los demás en el campo. Está haciendo que todo el equipo se vea mejor”, concluye la publicación, destacando que Chivas ya suma 12 puntos y que “el ataque está funcionando”, en gran medida, gracias al momento que vive Roberto Alvarado.