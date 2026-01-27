Chivas no deja de dar de qué hablar debido a que no solo es líder e invicto en el Clausura 2026, sino que además fue noticia porque para los amistosos del Tri convocaron a ocho jugadores rojiblancos. Tras las victorias contra Bolivia y Panamá, David Faitelson armó su lista de 26 jugadores de la Selección Mexicana con seis futbolistas de Chivas, de los cuales tres son dudas que tienen.

Queda claro que la actualidad del Guadalajara invita a seguirlo de cerca porque despliega un futbol ofensivo y con dominio sobre el rival. Es por razón que no es causalidad que Javier Aguirre haya decidido convocar para la última gira a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Bryan González, Ángel Sepúlveda y Roberto Alvarado.

Tras los partidos ante Bolivia y Panamá, la Selección Nacional de México dejó varias certezas y dudas abiertas. En la portería es claro que Raúl Rangel se perfila a ser el portero titular ante Sudáfrica, mientras que en el lateral derecho Richy levanta la mano para pelear en la once inicial en el Estadio Azteca.

Por otro lado, David Faitelson en las últimas horas dio de qué hablar en redes sociales al armar su lista de convocados en México para el Mundial 2026. Allí hay tres jugadores que serían fijos para el certamen mundialista: Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. A su vez, tiene dudas con la posibilidad de sumar a Richard Ledezma, Armando González y Ángel Sepúlveda.

Los 26 convocados de David Faitelson

Raúl “Tala” Rangel Luis Malagón Carlos Acevedo Johan Vázquez César Montes Israel Reyes Jesús Gallardo Mateo Chávez Edson Álvarez Erik Lira Marcel Ruiz Gilberto Mora Luis Romo Orbelín Pineda Carlos Rodríguez Roberto Alvarado Diego Lainez Alexis Vega Raúl Jiménez Santi Giménez Germán Berterame Julián Quiñones Everardo López Obed Vargas Jorge Sánchez Álvaro Fidalgo

Las dudas de David Faitelson