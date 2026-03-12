Chivas parte como favorito para el partido de este sábado contra Santos Laguna en el Estadio Akron. El buen momento del Guadalajara en el Clausura 2026, sumado a la localía, coloca al Rebaño Sagrado con ventaja sobre su rival. Además, el panorama se vuelve todavía más claro si se observa la situación de los Guerreros, quienes marchan en el último lugar de la Tabla General tras acumular siete derrotas en 10 partidos.

Dentro del propio plantel de Santos son conscientes de lo complicado que será enfrentar al Guadalajara. De hecho, durante una conferencia de prensa el defensor Bruno Amione hizo una declaración que llamó poderosamente la atención, al revelar que el entrenador Omar Tapia les pidió cometer faltas para intentar frenar a Chivas. La confesión generó inmediatamente comentarios alrededor del partido, especialmente para que Adonai Escobedo, quien será el árbitro central del encuentro, tome nota.

El detalle que generó polémica es que, según las palabras del propio futbolista argentino, la indicación del cuerpo técnico no fue simplemente jugar con intensidad o disputar fuerte los balones. En cambio, la interpretación de su declaración apunta a que se les habría pedido directamente cometer faltas contra los jugadores rojiblancos como una forma de frenar el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Este tipo de planteamientos siempre generan preocupación, ya que una estrategia basada en las faltas constantes puede derivar en lesiones. En un contexto como el actual, con el Mundial tan cerca y con la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo a solo unos días, una lesión podría incluso poner en riesgo el sueño mundialista de algún futbolista, lo que inevitablemente coloca focos rojos sobre este enfrentamiento.

Armando González podría ser uno de los más afectados ante la orden de hacer faltas a Chivas

Uno de los jugadores que podría verse más expuesto a este tipo de juego es Armando González. La posición de delantero suele ser una de las que más contacto recibe por parte de los defensores centrales, pero además existe un antecedente reciente que preocupa. Durante el partido contra Cruz Azul, Willer Ditta buscó constantemente el choque con la Hormiga González, en ocasiones dentro de lo permitido por el reglamento y en otras incluso lejos del balón. Por ello, habrá que ver cómo se desarrolla el partido ante Santos y qué tan estricta es la labor arbitral para evitar que el juego se salga de control.