Después de quedarse con elClásico Tapatío, el Club Deportivo Guadalajara vuelve a casa con un objetivo adicional en la mira. Si derrota a Santos Laguna este sábado en el Estadio Akron por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado podría alcanzar una marca histórica como local.

El equipo rojiblanco atraviesa un gran momento en su estadio, donde ha logrado convertir el Akron en una auténtica fortaleza. La reciente victoria en el duelo frente al Atlas no solo reforzó el ánimo del plantel, sino que también mantuvo viva una racha positiva que se arrastra desde el torneo pasado.

Actualmente, Chivas acumula ocho partidos consecutivos sin perder en casa, con un balance de siete victorias y un empate. La seguidilla comenzó durante el Apertura 2025 y se ha extendido hasta el presente Clausura, consolidando al equipo como uno de los locales más fuertes del campeonato.

En caso de vencer a Santos, el Guadalajara llegaría a nueve encuentros seguidos invicto en el Estadio Akron, una cifra que le permitiría igualar su segunda mejor racha del club en su casa desde que se inauguró el inmueble en 2010. Desde aquel triunfo ante Necaxa, el Rebaño también derrotó a Mazatlán, Atlas, Monterrey, Pachuca, Querétaro y América, además de un empate ante Cruz Azul por la Ida de la Liguilla.

El récord de Chivas en el Estadio Akron

La mejor racha histórica de Chivas como local en el Estadio Akron es de 11 partidos sin perder, registro que el equipo consiguió entre el Clausura 2017 y el Apertura 2018. Ese antecedente sigue siendo la marca a superar, aunque una victoria este fin de semana acercaría al Rebaño a ese récord y reforzaría su fortaleza como anfitrión.