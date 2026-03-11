Chivas se prepara para volver a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026. El Guadalajara se ubica en la tercera posición con 21 puntos luego de quedarse con el Clásico Tapatío ante Atlas por 2-1.

En medio de este contexto, el mercado de pases vuelve a tocar la puerta del Rebaño Sagrado debido a que Armando González y Hugo Camberos son seguidos por grandes de Europa, mientras que Raúl Rangel se acerca más a la titularidad de la Selección Mexicana tras la lesión de Luis Ángel Malagón. A su vez, el equipo de Antonio Contreras le dio la voltereta a América y se impuso por 3-2.

En Alemania afirman que Armando González es del interés de Borussia Dortmund

El fin de semana salió que Borussia Dortmund está interesado en Armando González, figura y goleador de Chivas. Ayer el reconocido diario Bild dio a conocer que el gigante teutón estaría buscando al delantero del Rebaño Sagrado.

Ajax buscaría a Hugo Camberos

En medio de los intereses que surgen por Armando González dan a conocer Hugo Camberos sería buscado por histórico de club de Europa. Según lo informado por Gil Alfaro en Rebaño Pasión, Ajax estaría interesado en fichar al canterano rojiblanco.

Raúl Rangel más cerca de ser titular en el Mundial 2026

En medio de lo que se habla sobre el mercado de pases, Raúl Rangel recibió importantes noticias debido a que Luis Ángel Malagón se lesionó y casi un hecho que se pierde el Mundial 2026. De esta manera, es casi un hecho que el portero del Guadalajara se perfila a estar de inicio ante Sudáfrica el próximo 12 de junio en el Estadio Azteca.

Chivas Femenil superó a América

Ayer Chivas Femenil vio acción debido a que jugó el partido pospuesto ante América por la jornada 10 del Clausura 2026. El equipo de Antonio Contreras perdía 2-0, pero se impuso por 3-2 gracias a los goles Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide.