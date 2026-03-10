Todo parece indicar que el Borussia Dortmund tiene en la mira al canterano del Club Deportivo Guadalajara, Armando “Hormiga” González. El atacante del Rebaño Sagrado pasa por un gran momento futbolístico y gracias a sus destacadas actuaciones en el Torneo Clausura 2026 ha comendazo a llamar la atención de importantes equipos del Viejo Continente.

De acuerdo con información del diario alemán BILD, el Borussia Dortmund sigue de cerca al artillero de nuestras Chivas, quien desde el semestre pasado se ha consolidado como titular indiscutible en el cuadro de Gabriel Milito.

Las negociaciones podrían comenzar una vez que se abra el mercado de fichajes rumbo a la Temporada 2026-2027, ya que el conjunto alemán lo considera un elemento capaz de fortalecer su ofensiva. Sin embargo, en caso de concretarse la operación, la “Hormiga” González tendría que enfrentar una fuerte competencia por un lugar en el ataque.

¿Quiénes son los delanteros del Borussia Dortmund con los que Armando González competiría?

Actualmente, Niko Kovač cuenta con tres atacantes, siendo Serhou Guirassy su principal atacante, quien con el Borussia Dortmund registra 55 goles y 15 asistencias en 87 encuentros disputados.

El segundo artillero con el que cuenta el entrenador croata es Fábio Silva, quien en su paso por el cuadro alemán suma dos tantos y seis asistencias en 30 cotejos jugados.

Mientras tanto, su tercera opción es Maximilian Beier, quien ha hecho con el Borussia Dortmund 19 dianas y ha dado 12 asistencias en 81 encuentros, aunque a este por lo regular lo utiliza por los costados o bien como segunda punta.