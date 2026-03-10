Lamentablemente, Luis Ángel Malagón sufrió una dura lesión en el partido entre Philadelphia Union y América, correspondiente al partido de Ida de los Octavos de Final de la Concachampions.

El portero del conjunto de las Águilas se lastimó solito tras intentar despejar el esférico. Por cómo se vio en la transmisión del encuentro, parece ser una lesión de gravedad a tan solo tres meses de la Copa del Mundo.

De acuerdo con los analistas de FOX, los primeros apuntes de la desafortunada lesión sería una rotura de tendón de la pierna izquierda, por lo que podría llevarse más de medio año en recuperación, situación que lo dejaría fuera del Mundial de 2026.

Cabe mencionar que cuando Luis Ángel Malagón cayó al césped, sus compañeros se acercaron rápidamente mientras llegaba el cuerpo médico de la escuadra azulcrema y tuvieron que ponerle una toalla en el rostro para evitar que las cámaras captaran sus gestos de dolor; sin embargo, por la manera en que respiraba, se podría interpretar que abandonó la cancha llorando.

La mala noticia de Malagón que podría poner al “Tala” como titular en la Selección Mexicana

Aún se espera el parte médico del América, pero la lesión de Luis Ángel Malagón no luce alentadora. Ante este panorama, Raúl Rangel comienza a perfilarse como una opción fuerte para adueñarse de la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

Sin embargo, todo dependerá de lo que el arquero de Chivas muestre en el partido ante Portugal, donde tendrá la oportunidad de convencer a Javier Aguirre.

Mientras tanto, Guillermo Ochoa se mantiene atento a cualquier oportunidad, esperando que una mala actuación del “Tala” le abra nuevamente la puerta para quedarse con el puesto.