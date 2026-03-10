Chivas viene de superar por 2-1 a Atlas en el Estadio Jalisco y se prepara para recibir a Santos Laguna por la jornada 6 del Clausura 2026. El equipo rojiblanco necesita sumar de a tres para obligar a Toluca a ganar su partido frente a los rojinegros.

En medio de este contexto, Raúl Rangel es noticia porque no solo tendría Gudiño como nueva competencia en la Selección Mexicana, sino que además Luis Ángel Malagón confirmó que vive un mal momento. A su vez, revelan el sorpresivo movimiento que hará Gabriel Milito para reemplazar a Daniel Aguirre, mientras que Érick Gutiérrez muestra su compromiso con el Rebaño Sagrado en redes sociales. Por último, Santos Laguna advirtió al conjunto rojiblanco de cara al siguiente partido.

Raúl Rangel tiene nueva competencia en la Selección Mexicana

Uno de los jugadores más criticados por su juega ante Atlas es sin duda Raúl Rangel, quien fue uno de los principales culpables de que le caiga el gol de Paulo Aguirre. En medio de este contexto, confirman que Gudiño, portero de Cruz Azul, aparece como uno de los principales candidatos a ser convocado a la Selección Mexicana.

A su vez, Luis Ángel Malagón dio de qué hablar en conferencia de prensa ya que confirmó que vive un mal momento. “Deseo volver a la versión que conocieron de mí. Han pasado muchos factores, pero al final del día la única forma siempre es trabajar. Agradezco a todo lo que es América, al profesor (André Jardine), a mis compañeros, porque son los que siempre están ahí alentando y ayudando”, declaró.

Miguel Gómez podría reemplazar a Daniel Aguirre

Como se sabe Daniel Aguirre será uno de los jugadores que se perderá el duelo de Chivas ante Santos Laguna por recibir la quinta amarilla ante Atlas. De cara al partido contra los Guerreros Gabriel Milito afirmó en conferencia de prensa que podría reemplazar a Dani con Miguel Gómez debido a que fue probado en pretemporada como stopper.

Omar Tapia, DT de Santos, advirtió a Chivas

En conferencia de prensa Omar Tapia, técnico de Santos Laguna, advirtió que van a ir por la victoria ante Chivas luego de haber superado a Tijuana. “Desde que llegué lo he comentado, nada es fácil ¿Qué es fácil? Realmente los partidos que hemos tenido todos han sido complicados. León, Querétaro, Cruz Azul en casa, el líder, entonces partiendo desde ahí de que nada es fácil y nada es imposible. Estamos trabajando todos los días para ir a conseguir los tres puntos también a Guadalajara”, respondió.

Érick Gutiérrez mostró su compromiso como jugador de Chivas

Mientras mantiene sus trabajos con Chivas Sub-21, Érick Gutiérrez dio de qué hablar en redes sociales tras la victoria ante Atlas. En instagram publicó una fotografía en la que mostró sus tachones en Verde Valle. A pesar de estar cepillado, Guti mantiene su profesionalismo para cumplir lo que indica su contrato.