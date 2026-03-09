Javier Aguirre sigue sin tener claro quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026. Ahora a Raúl Rangel le ha salido nueva competencia a menos de 100 días para que inicie la próxima fiesta del futbol, pero no para este ciclo, sino para el de Rafael Márquez.

Se trata de Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul, quien ha sabido aprovechar la confianza que le depositó Nicolás Larcamón tras la desafortunada lesión de Kevin Mier en la recta final del Torneo Apertura 2025.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, la Dirección de Selecciones Nacionales sigue de cerca a Andrés Gudiño. Incluso, la fuente antes mencionada mencionó en Los Informantes de RÉCORD que ya se contactaron con el guardameta del conjunto de La Máquina.

Andrés Gudiño sería la nueva competebncia de Raúl Rangel.

No obstante, si bien en la Selección Mexicana sí contemplan a Andrés Gudiño, su convocatoria no sería para el corto plazo. Según Carlos Ponce de León el plan que tienen con él es para el póximo ciclo mundialista.

Partido vs. Portugal será clave para Raúl Rangel

Durante el programa “La Última Palabara” de FOX Sports, Raoul Ortiz mencionó que el partido de la Selección Mexicana ante su similar de Portugal será clave para definir al portero titular en el Mundial de 2026.

“Yo tengo entendido que el 28 de marzo en la cancha del estadio Ciudad de México va a jugar el Tala Rangel, pero por primera vez el Tala va a ser titular teniendo a Ochoa en la banca, convocado”, mencionó el “Pollo”.

“Aunque no venga Cristiano, la selección de Portugal es infinitamente superior a México; si el “Tala” no tiene y no demuestra esa jerarquía contra Portugal, Javier Aguirre le puede mover”, agregó.