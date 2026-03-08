Por si había alguna duda Chivas volvió a quedarse con los tres puntos para cortar con una racha de dos duelos perdidos ante Toluca y Cruz Azul. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el festejo de Raúl Rangel contra la afición de Atlas debido a que besó el escudo y les dijo que no los escuchó en el Estadio Jalisco.

No hay dudas de que ayer se vivió un clásico tapatío muy caliente debido a que el equipo de Diego Cocca golpeó primero, pero el Guadalajara reaccionó para quedarse con los tres puntos. Armando González anotó el 1-0, pero Ángel Sepúlveda apareció minutos más tarde para anotar el 2-1 final.

Por otro lado, uno de los jugadores que quedó en el ojo de la tormenta fue Raúl Rangel por su error en el gol de Altas. Finalmente, el equipo pudo salvarlo de su brutal equivocación y se mostró feliz con Diego Campillo, con quien se fundió en un abrazo tras el empate de la Hormiga en el segundo tiempo.

Raúl Rangel se acordó de la afición de Atlas. (Foto: IMAGO7)

De todas maneras, el Tala no fue solo noticia por su actuación, sino que además lo fue por su festejo post partido. Tras el pitazo final del Gato Ortiz, el guardameta del Guadalajara se dirige al centro del campo, mira a la tribuna, se besa el escudo y se pone las manos bores sus orejas dando a entender que no se escucha a la afición rojinegro.

Gabriel Milito habló del Tala Rangel ante Atlas

En conferencia de prensa, Gabriel Milito confirmó que Raúl Rangel se equivocó, pero que Fernando González pudo hacer algo más para que no se diera esa situación. “Sabíamos que una de las posibilidades es que cuando la pelota la tuviera Tala o en la altura de Tala, el inicio bajo, nuestro sus contenciones podían llegar a saltar y emparejar. Una de las posibilidades para evitar riesgo en ese tipo de acciones es saltear línea y jugar a los nueve por eso justamente el doble nueve. Sobre todo porque Sepu es un especialista en sostener la pelota de espalda”, analizó el técnico argentino.

Y agregó: “Son décimas de segundo. La decisión de arriba o de afuera en mi caso lo puedo ver de una manera, pero estar ahí adentro es diferente y no estaba mal tampoco jugar con el contención porque su presión era tarde. Quizás al Oso le faltó acercarse más al Tala para alejarse más de la marca y que no lo agarrara quieto. Pasó lo que pasó, pero eso forma parte de nuestra manera de sentir el juego y de jugar y obviamente que vamos a tener muchos aciertos y algunos errores como pasó hoy”.