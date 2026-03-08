El Clásico Tapatío terminó caliente. La victoria de Chivas por 2-1 sobre Atlas en el Estadio Jalisco no solo dejó polémica durante el partido, sino también varios minutos de tensión después del silbatazo final, cuando jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos protagonizaron un fuerte cruce en la cancha.

El encuentro ya venía cargado de polémica por las decisiones arbitrales. El silbante Marco Antonio Ortiz sancionó dos penales a favor del Rebaño, uno de ellos convertido por Ángel Sepúlveda para sellar la remontada rojiblanca. Esa jugada terminó elevando los ánimos entre los futbolistas rojinegros, que no ocultaron su molestia tras la derrota.

Apenas terminó el partido, varios jugadores de ambos equipos comenzaron a hacerse de palabras en el centro del campo. La discusión fue subiendo de tono y algunos integrantes de los cuerpos técnicos también se acercaron a la escena, lo que obligó a los árbitros y a otros miembros del staff a intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Preparador físico del Atlas fue expulsado

Sin embargo, cuando parecía que la situación comenzaba a calmarse, se produjo el momento más tenso. El preparador físico de Atlas, Renso Valinoti, se dirigió directamente hacia el árbitro Ortiz para reclamarle con insistencia por sus decisiones durante el encuentro. El silbante no dudó y le mostró la tarjeta roja en medio del tumulto.

La expulsión encendió aún más la escena. Valinoti continuó reclamando con evidente enojo e incluso intentó acercarse nuevamente al árbitro, pero integrantes del propio Atlas lograron contenerlo antes de que la situación escalara todavía más. El integrante del cuerpo técnico rojinegro se perderá ahora el duelo de la Jornada 11 frente a Toluca FC.